Giresun gündem haberi... Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Giresun haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 52. dakikada rakip sahada baskı kuran Kasımpaşa'da ceza yayından Hadergjonaj'ın sert şutunu kaleci Onurcan kontrol etti. 64. dakikada Giresunspor'da Mejia rakibinden topu alarak ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti. Mejia'nın vuruşuna kaleci Mahmut uzanarak topu kurtardı. 84. dakikada Giresunspor'da sağ kanatta ilerleyen Sergio'nun ceza sahası içine yaptığı ortada Doğan Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mahmut'ta kaldı. 90. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Doğan Can hızla kanattan gelerek kale yakınına orta yaptı. Burada topla buluşan Bajic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0 Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Engin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx, Alper Akarsu Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Ramon Arias xx, Alexis Perez xx, Alper xx, Traore xx, Mejia xx (Murat Cem dk. 64 x), Serginho xx (Rahmetullah dk. 89 ?), Savicevic xx (Doğan Can dk. 65 xxx), Borja xx (Erol Can dk. 89 ?), Bajic xxx (Kadir dk. 90+3 ?) Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Mert Han, Şahin Teknik Direktör: Hakan Keleş Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık xx, Petretta xx (Mehmet Fevzi dk. 11 x), Turgay Philipp xx (Aytaç dk. 68 x), Eysseric xx (Yunus dk. 83 ?), Hajradinovic xx, Fall xx (Tunay dk. 83 ?), Ahmet Emin xx (Celina dk. 69 x), Bahoken xx Yedekler: Erdem, Oğuzhan Efe, Erdem, Taha Veysel, Berat Teknik Direktör: Necati Erkmen Gol: Riad Bajic (dk. 90) (Giresunspor) Sarı kartlar: Mejia, Hayrullah Bilazer, Alexis Perez (Giresunspor), Mehmet Fevzi Yıldırım, Turgay Philipp (Kasımpaşa) (Rıdvan Öztürk/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Doğan Can Kasımpaşa Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresun gündem haberi... Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.