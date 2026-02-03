Haberler

Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı

Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Güncelleme:
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesinin hiçbir şey kazandırmadığını belirterek, "Rusya'daki çocukların, Avrupa'da maç oynamalarının faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesinin hiçbir şey kazandırmadığını düşünüyor.
  • Gianni Infantino, Rusya'daki çocukların Avrupa'da maç oynamasının faydalı olacağına inanıyor.
  • Gianni Infantino, Dünya Ekonomik Forumu'nda İngiliz taraftarlar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini düşünüyor. İngiliz haber kanalı Sky News'e konuşan Infantino, Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesinin hiçbir şey kazandırmadığını, sadece daha fazla hayal kırıklığı ve nefret yarattığını belirtti.

'FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM'

Hiçbir ülkenin futbol oynamasının yasaklanmaması gerektiğini vurgulayan Infantino, "Rusya'daki çocukların, Avrupa'da maç oynamalarının faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

INFANTINO, İNGİLİZ TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Infantino, geçen ay İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında İngiliz taraftarlar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle de özür diledi. Amacının İngiliz taraftarları gücendirmek olmadığını belirten Infantino "Öncelikle özür dilemeliyim. Aslında Katar'daki Dünya Kupası'nın bir kutlama, barışçıl bir etkinlik olduğunu ve herkesin barışçıl bir şekilde bir araya geldiğini göstermek için yaptığım şaka amaçlı bir yorumdu." ifadelerini kullandı.

'HARİKA BİR ŞEY'

Infantino, İngiliz taraftarların barışçıl bir şekilde gelip takımlarını desteklemesinin ve eğlenmesinin "harika bir şey" olduğunu vurguladı. Infantino, Davos'taki konuşmasında, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarihte ilk kez hiçbir İngiliz taraftarın tutuklanmadığını söylemiş ve bu açıklamasının ardından İngilizler taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

500

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Türkiye'de ki şike yapan hakemlere arkayı yaslayıp maç kazanan oyuncularının ahlak dışı hareketler sergilediği takımıda bir gözden geçirin

