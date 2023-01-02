Önce Pele'ye veda edilseydi! Infantino'nun fikrine Türk taraftarlardan sert cevap

FIFA Başkanı Infantino, Pele'nin cenaze töreninin öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gianni Infantino, her ülkede bir futbol stadyumuna Pele'nin adının verilmesini istediğini ifade etti. Bu istek Türk taraftaralar tarafından hiç olumlu karşılanmadı. Sosyal medyadan tepki gösteren taraftarlar konuyla ilgili sert yorumlar yaptı.

FIFA başkanı Gianni Infantino, geçen hafta 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilya efsanesi Pele'nin anısına her ülkenin bir futbol stadyumuna Pele'nin adını vermesi gerektiğini söyledi. Infantino, Pele için anma töreninin başladığı Brezilya'daki Santos Futbol Kulübü'nün evinde TV muhabirlerine konuşarak önerilerde bulundu.

"HER ÜLKE BİR STADINA PELE'NİN İSMİNİ VERMELİ"

Infantino, "Ayrıca dünyadaki her ülkeden futbol stadyumlarından birine Pele adını vermelerini isteyeceğiz" dedi. Pele, 1940 yılında küçük bir taşra kasabası olan Tres Coracoes'da doğdu, ancak 1956'da Santos'a taşındı ve hayatının büyük bir bölümünü orada yaşadı.

TABUTUNU STADYUMA TAŞIDILAR

Pele'nin cenazesi, Pazartesi günü erken saatlerde Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden yaklaşık 430.000 nüfuslu Santos'a havai fişekler eşliğinde ulaştı. Pele'nin Sevenleri pazar günü stadın dışında toplanmaya ve Pele heykelinin yanında fotoğraf çekmeye başladı.

INFANTINO'NUN İSTEĞİNE TÜRK FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Infantino'nun bu isteğine sosyal medyada tepki gösteren Türk futbolseverler bu konuda yorumlar yaparak eleştirilerde bulundular.

İşte yapılan o yorumlar: