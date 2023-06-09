Gerilim bitmek bilmiyor! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vodafone Park'a ait kesitlere yer verilerek, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" notu düşüldü.
Süper Lig devi Galatasaray, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Beşiktaş'a göndermede bulundu.
"KURU GÜRÜLTÜLÜ ORTAM"
Sarı-kırmızılıların "Tartışmasız Şampiyon" paylaşımındaki videoya, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" notu eklendi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımından kareler;