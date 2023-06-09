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Gerilim bitmek bilmiyor! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme

Spor Haberleri

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vodafone Park'a ait kesitlere yer verilerek, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" notu düşüldü.

Süper Lig devi Galatasaray, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Beşiktaş'a göndermede bulundu.

"KURU GÜRÜLTÜLÜ ORTAM"

Sarı-kırmızılıların "Tartışmasız Şampiyon" paylaşımındaki videoya, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" notu eklendi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımından kareler;

Gerilim bitmek bilmiyor! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme

Gerilim bitmek bilmiyor! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme

Gerilim bitmek bilmiyor! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Panther Panthera:

Malesef tebrik ve tesekkur etmesini bilmeyen bir milletiz.

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fahrettin kılınç:

Bunu paylaşan önce kendi inşaat görünümlü stadına bakacak... Tayyip Erdoğan'ın sayesinde yapılan stadınızda Tayyip Erdoğan'a küfreden mahlukatlar siz degilmiyidiniz.

Cevap Yaz910Yayından Kaldır
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