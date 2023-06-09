Gerilim bitmek bilmiyor! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vodafone Park'a ait kesitlere yer verilerek, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir" notu düşüldü.