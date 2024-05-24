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Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye'nin spora yaptığı yatırımların karşılığını alıyoruz

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığını söyledi. Bak, Türkiye'nin sporda altyapı yatırımlarını ve organizasyon yeteneğini gösteren başarılarından bahsetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, "Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, eski bir futbolcu olması ve sporu çok iyi bilmesi, spora olan yatırımların çok daha fazla olduğunu sağladı diye değerlendirebiliriz. 2026 UEFA Avrupa Ligi finalini almamız, 2027 Avrupa Konferans Ligi'nin finalini alması da Türkiye'nin sporda altyapı yatırımlarını ve organizasyon yeteneğini gösteriyor. İstanbul olarak bir tanesi geçtiğimiz yıl olmak üzere iki tane UEFA Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik." şeklinde konuştu.

Sporun aynı zamanda turizmi de etkilediğini söyleyen Bak, "Türkiye açısından başarılı bir süreç oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca biliyorsunuz 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize diyoruz. Türkiye sporda çağ atlamış ve yatırımlarına devam eden bir ülke. Bu güzel haberler bizi mutlu ediyor. Spor aynı zamanda endüstri ve turizm demek. Türkiye çekim noktası. Bu başarılar ülkemizin yatırım kapasitesini gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupa finalinin güzel bir müsabakaya sahne olduğunu kaydeden Bakan Bak, "İki güzide takımımızın karşılaştığı güzel bir final maçı oldu. Her iki kulübümüzün seyircileri de güzel bir ortam oluşturdular. Güzel ve sonlara doğru heyecanlı bir müsabaka oldu. İyi olanın kazanmasını temenni etmiştik. İyi mücadele ettiler. Kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz." dedi.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili de konuşan Bakan Bak, "2024 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımımız iyi bir iş yaptı ve gruptan lider çıktı. Almanya bizim evimiz gibi. Bizler de orada olacağız. Grup maçlarında sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile oynayacağız. Genç bir takımımız var. İyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın da performansları yükseliyor. Seyirci faktörü de önemli. Turnuvayı evimizde gibi oynayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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