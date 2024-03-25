Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 10 Milyon Gence Yüzme Öğretti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi var. Türkiye'de 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğrettik." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye gelen Bak, Rize-Artvin Havalimanı'nda koordinasyon toplantısına katıldı.

Pazar ilçesine geçen Bak, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Ardından Muradiye beldesine giden Bak, burada yapımı tamamlanan Genç Ofis, Kültür Evi ve aile hekimliğini gezdi.

Kalkandere ilçesini de ziyaret eden Bak, Kalkandere Gençlik Merkezi'nde Gençlik Buluşması'na katıldı.

Bak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlik merkezlerinin AK Parti döneminde kurulmaya başladığını, Türkiye'de 400'ün üzerinde merkez olduğunu ve 4 milyonun üzerinde gençle her yıl faaliyette bulunduklarını anlattı.

"Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır."

Bak, müzik, kültürel faaliyet, robotik kodlama ve pek çok teknolojik alanda merkezlerin hizmet verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gençlerimize biz teknoloji noktasında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunların örneklerinden bir tanesinde TEKNOFEST. Ciddi bir gençlik geliyor. Sporda da ciddi tesisler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 22 yılda binlerce tesis yaptık. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, basketbol, voleybol sahaları. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır."

Bakanlık olarak en büyük hedeflerinin bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu vurgulayan Bak, "Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere bekliyoruz. Rize'de, Fındıklı'da çok güzel bir kamp merkezi yaptık. Gençler, ülkeyi gezin, dolaşın. Çanakkale'de çok güzel bir kamp yaptık, 450 yataklı. İnşallah bu gençleri Çanakkale'ye de götürelim." diye konuştu.

Bakan Bak, Çanakkale'nin batı ve emperyalistlere karşı direnişin sembolü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Japonlar, çocukları Hiroşima ve Nagazaki'ye götürür. Ne oldu? Atom bombası atıldığında binlerce insan öldü ve bir felaket yaşandı. Çocukları oraya götürüyorlar ki 'Çok çalışmalısınız, çok başarılı olmalısınız ki ayağa kalkmamız lazım.' Biz de çocuklarımızı Çanakkale'ye götürmeliyiz. Görsünler bir millet nasıl direndi, nasıl ayağa kalktı. Çanakkale, çok büyük güç, örnek ve tarihtir. İnşallah bu gençlerimizi götürelim Çanakkale'ye. Önemli olan bu ülkeyi, vatanı sevmek. Çok çok önemli."

Sosyal, kültürel, sanatsal alanda gençlerin gelişimi yanında yetenek taraması yaptıklarını belirten Bak, "Milli Eğitim Bakanlığı ile tarama yapıyoruz. Gücüne göre spor branşlarına yönlendiriyoruz. Yaklaşık bu zamana kadar da 4,5 milyon çocuğumuzu bu taramadan geçirdik. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi var. Türkiye'de 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğrettik." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini kaydederek, "Her türlü bağımlılıkla, internet bağımlılığıyla mücadele etmemiz lazım. Zamanınızı sörf (internette gezinme) yaparak geçirmeyin, spor yaparak, okuyarak geçirin. O alet cazip, sizi çekiyor ama mutlaka okuyun." ifadesini kullandı.