Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Gençlik Kampı'nın açılışında konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin çiftçilikle uğraşmasını, çiftçilikle, tarımla ilgili yatırımlar yapmasını ve nasıl toprakla meşgul olduğunu görmesini istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Tarım ve Gençlik Kampı'nın açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Tarım ve Gençlik Kampı'nın önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Malumunuz dünyada küresel değişim nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle tarıma olan ilgi ve yatırım çok çok önem arz ediyor. Küresel ısınma nedeniyle kurak topraklar artıyor. Tarım ve tarımla ilgili yapılan işler değer kazanıyor. Yaşadığımız pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşı esnasında buğdayla, tahılla ilgili konuları gördük. Dolayısıyla önem arz ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın önemli projelerinden bir tanesi de Tarım Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz genç çiftçi projesi. Biz gençlerimizin çiftçilikle uğraşmasını istiyoruz. Çiftçilikle ilgili, tarımla ilgili yatırımlar yapmasını istiyoruz. Nasıl toprakla meşgul olduğunu görmesini istiyoruz" dedi.

"Genç çiftçi projesini önemsiyoruz"

Birkaç tane daha böyle projeleri hayata geçirmek için düşünceleri olduğunu ifade eden Osman Aşkın Bak, "Şanlıurfa'da, Bursa tarafında, Ege tarafında böyle projeler planlıyoruz. Ama burada hazır bir süreç yaşanmış. Gençlerimiz gelecek, burada uzmanlar tarafından eğitilecek. Onlarla beraber tarım nasıl yapılıyor öğrenecekler. Biz genç çiftçi projesini önemsiyoruz. Devletimizin çok büyük teşvikleri var. Genç çiftçiyle ilgili projeleri var. Tarım Bakanlığı ile de bununla ilgili toplantılar yapacağız. Biz gençlerimize şunu da tavsiye ediyoruz: Gelin köylerde tarım yapın. Seracılıkta ürünler üretin. Tarım Bakanlığı'nın düşüncesi sözleşmeli tarım yapmak. Yani o çiftçinin yapacağı ürünün satın almasını garanti altına alacak, o üretecek. Dolayısıyla bir insan gücüne ihtiyaç var. Böylesine bir atölye burası. Bu atölyede genç çiftçi adaylarımız çiftçiliğe, ziraate ilgi duyanlar mutlaka bir şeyler öğrenecekler" şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, "Buradaki çalışmalar gerçekten hem mahalli idarenin, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyemizin ve merkezi idarenin iyi bir iletişimi, iyi bir dayanışması sonucunda oluşan bir bereket ve bizler de bu bereketten şehir olarak hep beraber istifade ediyoruz. Çok kısa bir zamanda kırsal alanda gençlerimize istihdam sağlayan, kadınlara istihdam sağlayan güzel projeleri belediyemizin öncülüğünde kaymakamımızın desteğiyle hep beraber icra edildi. Büyükşehir belediyemizin kırsal anlamda sizlere sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hassaten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Büyükşehir Yasası'nın çıkmasıyla birlikte ilçelerimizde büyük bir dönüşüm ortaya çıktı. Özellikle tarımsal destekler konusunda Hüyük çileği yeni yasanın bir başarı hikayesidir. Bugün gelinen noktada artık 1 milyar liralık üretim gerçekleştiriliyor. Bunda Hüyüklülerin çok büyük emeği var. İnşallah Hüyük ve çilek büyümeye, gelişmeye ve sizlere kazanç olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediye'mizin en önemli önceliklerinden birisi de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak. Sosyal hayatlarıyla ilgili önemli tesisler ortaya koymak. Bu manada bugün burada ortaya konan tesis ilçemizin hem ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak hem de gençlerimiz için yeni bir ufuk açacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım ve Gençlik Kampı'nın açılışı kurdele kesimiyle yapıldı. Bakan Bak ve beraberindeki heyet daha sonra kampta incelemelerde bulundu. - KONYA