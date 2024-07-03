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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı

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UEFA, Merih Demiral'ın Avusturya maçında bozkurt işareti yapmasını "uygunsuz davranış" olarak nitelendirerek soruşturma başlattı. Bu duruma tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden Merih'in o fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notunu düştü. Bak'ın o paylaşımına beğeni yağıyor.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral'a soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

BAKAN BAK MERİH'E SAHİP ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e yönelik açılan soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak'ın, "Uzun uzun yazmaya gerek" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

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Yorumlar (3)

Ata_Mete:

Bakan "Bak" mış-üstünde durmaya gerek yok!

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RIDVAN KARAKUŞ:

Sende üstünde durma boşver aklını karıştırma

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Baba Yabgu:

Bakan siz suriye milli takımını tutmuyormusunuz

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