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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şırnak'ta Gençlerle Basketbol Oynadı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ta genç sporcularla bir araya gelerek basketbol oynadı. Ziyaretinde Gençlik ve Spor Merkezi'ni inceleyen Bakan Bak, müzik eğitimi alan öğrencilerin performansını dinledi ve plaketle onurlandırıldı.

- Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şırnak'ta gençlerle bir araya geldi

Spor Bakanı Cizre'de gençlerle basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ta

ŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, genç sporcularla bir araya gelip basketbol oynadı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cizre ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret edip genç sporcularla bir araya geldi.

Uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Bakan Bak ve beraberindeki heyet Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Valisi Birol Ekici ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Cizre'de İdil Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Merkezi'ni gelen Bakan Bak, Şırnaklı milli sporcular Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek tarafından çiçeklerle karşılandı. Gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Bak, daha sonra Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Valisi Birol Ekici ile birlikte genç sporcularla bir süre basketbol oynadı. Akabinde de müzik eğitimi alan öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Ziyaret sonunda Bakan Osman Aşkın Bak'a, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Birol Ekici tarafından bir plaket takdim edildi.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet Cizre Dengbej evini ziyaret ettikten sonra Şırnak merkezdeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - Spor
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