Gençlik ve Spor Bakanı Aydın'da Spor Tesislerini Açtı

'TESİSLERİMİZİN HEPSİ GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZ İÇİN'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partisinin il başkanlığı binasındaki toplantının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bak, burada CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi. Çerçioğlu'nun ilk bakan ziyaretçisi olan Osman Aşkın Bak, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Aydın'da yapımı tamamlanan yurt inşaatını inceledi. Bakan Bak, daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün halk oyunları gösterisinin ardından açılışı yapılan tesislerin tanıtım videosu izletildi.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri, kapalı yüzme havuzları ve atletizm pistleri ile bir spor devrimi yaşadıklarını dile getirdi. Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Bak, "Bu tablo bizi gururlandırdı. Gençlerin tribünde formaları ile coşkulu biçimde yer almaları bizleri sevindirdi. Ailelere ve hocalara teşekkürler. Bu tesislerin hepsi ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için. Aydın'da 23 tesisimizi açıyoruz. 1985 kişilik Efeler Öğrenci Yurdu, Koçarlı Yurt Müdürlüğü ve Spor Salonu, Pınarbaşı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Efeler Spor Tesisleri, Didim Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, Koçarlı'da yarı olimpik yüzme havuzu, Germencik'te gençlik merkezi, Köşk'te yarı olimpik yüzme havuzu, Bozdoğan yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi, Çine'de yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi, Sultanhisar Spor Salonu, Didim'de yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi, Yenipazar'da gençlik merkezi, Kuyucak'ta yüzme havuzu ve açık spor tesisleri, Didim'de spor salonlu ve gençlik merkezi, Koçarlı Gençlik Merkezi, Sultanhisar Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile Bozdoğan Gençlik Merkezi'ni bugün açıyoruz" dedi. Bakan Bak, Aydın'da yatırımlara devam edeceğini de söyledi.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Üniversite sınavı yerleştirme sonuçlarına göre öğrencileri yurtlara yerleştireceklerini belirten Bakan Bak, "Gençler için barınma olanakları hazırladık. Türkiye çapında 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış kredi yurtlar kurumu yapımız var. Gençlik merkezlerimizde spordan sanata müziğe pek çok aktivitemiz var. 200 bine yakın genci kamplarda misafir ediyoruz. 18-29 yaş arası gençleri illerde misafir ediyoruz. Hepsi Aydın'ın gençleri için. Aydın Stadı'nın inşaatı devam ediyor. İnanıyoruz ki gençler burada spora devam edecek. Bu çocuklarımızın arasından ülkemizin bayrağını göndere çektirecek gençlerimize güveniyoruz. Vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz" diye konuştu.

'İÇİNİZDEN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKSIN'

Tüm spor dallarında başarılı bir nesil yetiştiğini belirten Bakan Bak, "Her alanda pırıl pırıl çocuklarımız var. Sizleri bu ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Kendinizi bir alkışlayın. Her şey bu güzel gençlik için. 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. 5,5 milyon gencimizi yetenek taramasından geçirdik ve bunları spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Bu tesislerin Aydın'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İçinizden Avrupa ve dünya olimpiyat şampiyonu çıksın istiyoruz. Aydın'ın efeleri ile gurur duyuyoruz. Hep beraber bu ülkeyi yücelteceğiz. Hep beraber çalışacağız. Tesislerimiz hayırlı olsun. Sizleri seviyoruz." dedi.

'YÜZ BİNİ AŞKIN LİSANSLI SPORCUMUZ VAR'

Aydın Valisi Yakup Canbolat da açılışta yaptığı konuşmada Aydın'da gençlerin eğitimden barınmaya, spordan kültürel faaliyetlere kadar iyi imkanlara kavuşması için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

'EN KIYMETLİ ESERİMİZ GENÇLİĞİMİZ'

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da konuşmasında, sporun gücü, eğitimin temeli olan tesislerin açılışı için bir arada olduklarını belirtip, Aydın için kıymetli bir günü yaşadıklarının altını çizdi. Sarıbaş, "Bu tesisler gençliğe olan inancın, spora duyulan saygının eseridir. Bir ülkenin en kıymetli eseri gençliğimizdir" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bakan Bak'a Aydın yöresine ait hediye takdimi yaptı. İl protokolünün sporcularla birlikte toplu fotoğraf çekilmesinin ardından yapımı tamamlanan 23 tesisin kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Nevra UÇKAÇ- Mert CONA/ AYDIN,