Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Şırnak Üniversitesi'nde Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis'inde bulunan gençler ile bir araya gelerek 28 farklı alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis'inde bulunan gençler ile bir araya gelerek 28 farklı alanda çalışmaların yapıldığını söyledi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret eden Enes Eminoğlu, ardından Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan El Cezeri Kız Yurdu ve Genç Ofis'i ziyaret etti.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlı Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis'inde bulunan gençler ile bir araya gelen Eminoğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında gençlere bilgi verdi. Gençlerin taleplerinin çözümü konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile hemen irtibata geçileceğini ve taleplerinin çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Eminoğlu, ofis bünyesinde 28 farklı alanda çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Müzik, resim, akademi dersleri, keman, bağlama, gitara kadar birçok ders alındığını ifade eden Eminoğlu, "Şırnak'ta yapılıyor olması çok kıymetli. Sadece genç ofis değil, gençlik merkezlerimiz ile yurtlarımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün Şırnak'taki gençlerimizin yanındayız. Her daim onlara bütün bu hizmetleri sunmak için elimizden gelen tüm imkanı yapıyoruz. Terörden temizleme süreçlerinden sonraki süreçlerde birçok çalışma yapıldı. Cudi Cup bunlardan bir tanesiydi. İnşallah 2024'te de başta Cudi Cup olmak üzere birçok sportif etkinlikleri, sanatsal etkinliklerin Şırnak'ta, Cizre'de bütün bölgede olacağını biliyoruz. Bunları takip ediyoruz. Bizlerde bizzat buralarda olarak gençlerimizin yanında olmaya, bu festivallere, sportif ve sanatsal etkinliklere katılmak için buralarda olmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK