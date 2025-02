Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: 'Süper Lig için hazırız'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Manisa FK müsabakasının ardından, "Şu ana kadar 10 maçta 24 puan elde ettik. Maç fazlasıyla ikinci durumdayız ama ligin daha uzun olduğunu her maçın zor olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öncelikle herkesin mübarek Ramazan ayı hayırlı olsun. Tutulan oruçlar edilen dualar, hayırlı olur inşallah. Öncelikle bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar destek oldular. Bu sayının gittikçe artması temennimiz. Her seferinde söylüyorum. Artık Ankara'nın iki takımından birinin kesinlikle Süper Lig'de olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Bize daha yakın gibi görünüyor şu an. Gençlerbirliği takımı, inşallah sezon sonunda yerinde olacaktır yani Süper Lig'de. Manisa FK takımı puan olarak altta gözükse de birçok takımı deplasmanda yenmiş bir takım. Bunun bilincindeydik. Her maçın zorluk derecesi yüksek, o yüzden maça iyi başlamamız gerektiğini özellikle hücum opsiyonlarında hafta içi çalıştıklarımızdan da golleri bulmamız bizim için çok değerliydi. Aslında bu ana gelene kadar takım savunmasını iyi yapmıştık. Artık hücum anlamında da organizasyonlarımızı sahaya yansıtmaya başladık. Çok erken üç gol bulduk. Aslında son vuruşlarda, son paslarda biraz daha becerikli olsak gol farkını açabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Şu ana kadar 10 maçta 24 puan elde ettik. Maç fazlasıyla ikinci durumdayız ama ligin daha uzun olduğunu her maçın zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Hazırlıklarımıza buna göre devam edeceğiz. Hemen Amed maçına hazırlanmamız gerekiyor. Oyuna giren oyuncularımızın katkısı çok fazlaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza ve yönetim kurulumuza da galibiyeti armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA