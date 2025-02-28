Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: 'Süper Lig için hazırız'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Eroğlu: 'Süper Lig için hazırız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Manisa FK'yı 3-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'de 10 maçta 24 puanla ikinci sıraya yerleşti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, her maçın zorluk derecesine dikkat çekerken taraftarlara teşekkür etti ve Süper Lig hedeflerini vurguladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Manisa FK müsabakasının ardından, "Şu ana kadar 10 maçta 24 puan elde ettik. Maç fazlasıyla ikinci durumdayız ama ligin daha uzun olduğunu her maçın zor olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öncelikle herkesin mübarek Ramazan ayı hayırlı olsun. Tutulan oruçlar edilen dualar, hayırlı olur inşallah. Öncelikle bugün bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar destek oldular. Bu sayının gittikçe artması temennimiz. Her seferinde söylüyorum. Artık Ankara'nın iki takımından birinin kesinlikle Süper Lig'de olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Bize daha yakın gibi görünüyor şu an. Gençlerbirliği takımı, inşallah sezon sonunda yerinde olacaktır yani Süper Lig'de. Manisa FK takımı puan olarak altta gözükse de birçok takımı deplasmanda yenmiş bir takım. Bunun bilincindeydik. Her maçın zorluk derecesi yüksek, o yüzden maça iyi başlamamız gerektiğini özellikle hücum opsiyonlarında hafta içi çalıştıklarımızdan da golleri bulmamız bizim için çok değerliydi. Aslında bu ana gelene kadar takım savunmasını iyi yapmıştık. Artık hücum anlamında da organizasyonlarımızı sahaya yansıtmaya başladık. Çok erken üç gol bulduk. Aslında son vuruşlarda, son paslarda biraz daha becerikli olsak gol farkını açabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Şu ana kadar 10 maçta 24 puan elde ettik. Maç fazlasıyla ikinci durumdayız ama ligin daha uzun olduğunu her maçın zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Hazırlıklarımıza buna göre devam edeceğiz. Hemen Amed maçına hazırlanmamız gerekiyor. Oyuna giren oyuncularımızın katkısı çok fazlaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza ve yönetim kurulumuza da galibiyeti armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
img

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
img

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

Zelenskiy'i kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.