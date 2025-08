Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu seneki hedefimiz hem sportif başarı, total futbol ve kurumsal yapıyı oturtmak" dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 9 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına açık olarak yapılan antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Peter Etebo ve Kaleci Gökhan Akkan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takım olarak taktiksel, fiziksel ve mental hazırlıklarımızı tamamladıklarını ifade eden Eroğlu, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Samsunspor maçını işaret ederek, "Bizim için ilk maçlar hep zordur, bunun farkındayız ve deplasmana en iyi skoru almak için gitmeyi düşünüyoruz. Oradaki oyunumuzu sahaya yansıtarak, ondan sonraki süreçte moral ve motivasyon sağlayacağız. Bu süreçte yoğun çalıştık, oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Onlar da yoğun çalıştılar, taktiksel anlamda hep istediklerimizi yapmaya çalıştılar ki bu güzel bir şekilde gitti. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

EROĞLU: BİZİM İÇİN UYGUN OLANI TERCİH EDECEĞİZ

Takım içi yapılacak transferlere de değinen Eroğlu, "Ülkemizde transfer yapmak her geçen gün daha zor. Biz de burada hem kendi bütçemize uygun, takımımıza katkı sağlayacak, bizimle birlikte başarılı olacak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Kolay olmuyor, bu süreç biraz daha tabii ki yavaş işliyor ama Gençlerbirliği'nin zamana ihtiyacı var, her zaman söylediğim bir şey bu. Çünkü bu seneki hedefimiz hem sportif başarı, total futbol ve kurumsal yapıyı oturtmak ki, gelecekte Gençlerbirliği bu anlamda çok başarılı olsun. Tabii ki bu süreç biraz yavaş işliyor. Hücum hattının birçok noktasına transfer yapmak istiyoruz. Çünkü futbol, takım savunmasını en iyi şekilde yaparsın ama skor bulman da gerekiyor. Zaten alt ligden yukarıya çıktığında o ligin oyuncularını, o ligde başarılı olacak oyuncuları katmak zorundasın hücum hattına. Santrfor bölgesi, kanat, hücuma dönük orta saha önemli. Bizler tabii ki bununla ilgili çok isimle temas haline geçiyoruz. Ama bizim için uygun olanı tercih etmek istiyoruz. Ondan belki süre biraz böyle istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Her teknik adam, sezona başladığında takımı hazır başlamak ister. Ama burada ekonomik şartlar, ülkemizin futboldaki durumuna baktığınızda bu biraz yavaş işliyor. Transfer süreci devam ettiği sürece biz tabii ki bu çalışmaları en iyi şekilde yapacağız" dedi.

ETEBO: SAMSUNSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIM

Sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarının takım için iyi geçtiğini ifade eden Etebo, "Özellikle hem yeni gelen oyuncularımız, hem biz daha önce burada bulunan oyuncuların kaynaşması için, birbirlerini tanımaları için iyi bir dönem geçirdik. Samsunspor deplasmanı, Maç önemli bir maç ama gene de baktığımız zaman 10 aylık bir sezondan bahsediyoruz. Her maç çok önemli olacak, her maç çok zor olacak. Tabii ki bu kadar çalışma yaptığınız için ilk maçta bunları sahaya yansıtmak istiyorsunuz. Samsunspor çok önemli bir takım. Geçen sezon iyi bir iş çıkarttılar. Bu sezon da Avrupa'ya katılıyorlar. Zorlu bir rakiple karşılayacağımızı biliyoruz. Ama Gençlerbirliği olarak geri çıktığımızda bir yerden başlamamız gerekiyor" dedi.

GÖKHAN: YABANCISI DEĞİLİZ BU LİGİN

Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden Kaleci Gökhan Akkan ise güzel bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirterek, "Artık maç haftasına giriyoruz. Çok çalıştık, çok emek verdik ve önemlisi çok çabaladık. Tabii ki de yeni bir oluşum içindeyiz. Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Ama son zamanlarda klişe bir laf oldu; 'Biz yeni gelmedik, geri geldik bu lige.' Yabancısı değiliz bu ligin. Yani arkadaşlarımla beraber, yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok iyi çalıştık. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah Samsun maçıyla birlikte çok iyi başlayıp sezonun geri kalanını da çok iyi geçirmek istiyoruz. Samsunspor da bu sezon Avrupa'da mücadele edecek. Avrupa Kupalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.