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Gençlerbirliği, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Aosman, Yasin Güreler ve Yatabare'nin attığı gollerle galip gelen Gençlerbirliği, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağıladığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Roshi yan çizgiden açtığı ortayı arka direkte bekleyen Kassongo'ya ulaştırdı. Havadan gelen topa kafayla karşılık veren Kassongo'nun vuruşunda topu kaleci Orkun çizgiden kurtardı.

24. dakikada sağ kanattan Gençlerbirliği'nin başlattığı atakta ceza sahası sol çaprazda topu Yatabare karşıladı. Yatabare, havadan gelen topu kafayla kontrol ederek yere indirdi. Koşu yolunda topla buluşan Amilton'un dokunuşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinden auta çıktı.

56. dakika rakip ceza sahasına sol çaprazdan giren Rodriguez pasını sağ çaprazda Roshi'ye aktardı. Roshi'nin penaltı noktasında yerden gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-1

64. dakikada penaltı kazanan Gençlerbirliği'nde topun başına Aosman geçti. Ceza yayına kadar açılan Aosman'ın kaleci Cihan'ın soluna gönderdiği meşin yuvarlak fileleri salladı. 1-1

75. dakikada sağda köşe vuruşu kullanan Gençlerbirliği'nde Oğuzhan Berber topu arka direğe havadan gönderdi. Arka direkte havalanan Yasin Güreler'in kafa vuruşuyla top filelerle buluştu. 2-1

82. dakikada sol kanattan baskılı gelen Gençlerbirliği'nde top ceza sahası sağ çapraza döndü. Savunmanın önünde topu alan Muhammed son çizgiden ön direğe açtığı ortada kafayla vuran Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Serdar Soydan, Selim Şenöz

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba (Aosman dk. 46), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Amilton (Melih Bostan dk. 90+3), Kayode (Oğuzhan Berber dk. 46), Muhammed Ertürk, Yatabare (Oltan Karakullukçu dk. 90+1)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Halit Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Arda Temur, Özgür Çek, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ndlovu dk. 80), Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi, Sinan Kurt (Erdi Dikmen dk. 80), Murat Cem Akpınar, Rodriguez (Burak Süleyman dk. 80), Kasongo (Dimitrov dk. 83)

Yedekler: İbrahim Demir, Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Simon, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Turgay Karslı

Goller: Aosman (dk. 64), Yasin Güreler (dk. 75), Yatabare (dk. 82) (Gençlerbirliği), Roshi (dk. 56) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Sinan Kurt, Cihan Topaloğlu, Ndolvu (Sakaryaspor)

Kırmızı kartlar: Hasan Kılıç (dk. 68), Murat Cem Akpınar (Maç sonu) (Sakaryaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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