Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir meydanından yürüyerek Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Sungur ve beraberindeki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ne de şunları yazdı:

"Ebedi eseriniz Nutuk'a '1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım' diye başlamıştınız. Bizler de Gençlerbirliği'nin 16. Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyeleri ve taraftarlarımız ile sporun temsilcileri olarak aynı azim ve kararlılıkla bugün, 19 Mart'ta huzurunuza çıktık.

Bizler biliyoruz ki, 'zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların' olduğu kulübümüz, seninle buluştuğumuz yerdir. Bu uğurda verdiğimiz çabanın üzerine güneş olup her gün yeniden doğacağının farkındayız. Bu sebeple, Anıtkabir'den, senin huzurundan yola çıkmak çocuklarımıza, geleceğimize ve Türk sporuna minnetle karışık borcumuzdur.

Asıl borcumuzun, açtığın aydınlık yolda hiç yılmadan yürüyerek tüm ümidinin onda olduğunu söylediğin gençlikle birlikte, 'Küçük Hanımefendiler', 'Küçük Beyefendiler' diye hitap ettiğin çocuklara spor ile aydınlık bir gelecek bıraktığımız zaman biteceğinin farkındayız. Tüm çabamız, bu kutlu borcumuzu ödemek içindir." - ANKARA