Gelişim Ligi U-14: Kayserispor: 1 Ankara Demirspor: 1

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta Kayserispor, ilk yarısını önde kapattığı maçta Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtaki golleri Göktuğ Arık ve Dünya Eymen Albay attı.

Gelişim Ligi U-14 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan 15. hafta maçında Kayserispor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Karpuzatan Tesisleri

Hakemler: Efe Çağatay Koku, Berkecan Kalkan, Tolga Mumyapan

Kayserispor: Hamdi Büyükkeklik (Seymen Tuğra Yelen Dk. 41), Yusuf Aras Ceyhan (Kerem Kılıçaslan Dk. 60), Adem Emir Keleş, Şerefcan Güney (Emir Gök Dk. 60), Ömer Uras Tunç, Mert Güneş, Murat Şahiner (Furkan Muhammed Çelik Dk. 60), Turan Odacı, Göktuğ Arık, Süleyman Kılıç, Ayberk Yıldız (Dursun Eymen Karataş Dk. 60)

Ankara Demirspor: Poyraz Müesser (Ömer Utku Öztürk Dk.41), Mehmet Yılmaz, Esat Kayra Güven (Berat Kılıçdoğan Dk. 60), Gökdeniz Çatakoğlu (Emirhan Murat Mallı Dk. 60), Mehmet Kayra Güngör, Murat Arda Özken (Muhammed Yıldız Dk. 60), Emir Erdem Demirci, Çınar Haktanıyan, Dünya Eymen Albay (Özgürcan Hürmeydan Dk. 60), Yekta Rıfat Kaçar, Yiğit Yiğital

Goller: Göktuğ Arık (Dk. 23) (Kayserispor), Dünya Eymen Albay (Dk. 49 Pen) (Ankara Demirspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
