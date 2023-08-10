Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Yarı Final Heyecanı

Adana'da bu yıl 11.'si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.16 takım arasından 4 takım yarı finale kaldı.

Adana'nın Karaisalı İlçesine bağlı 1600 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Karaisalı Belediyesi, Karaisalı Kaymakamlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen ve bu yıl 11.'si düzenlenen Geleneksel Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası, 29 Haziran 2023 tarihinde başlamıştı. 4 grupta 16 takım mücadele etti. 2 ay süren turnuva 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak final müsabakası ile sona erecek.

Yarı finalde Yağıbasanspor, Eğlencebirliği, Döşekevi Kuşçusofulupor ve Bakiler Yeniköyspor takımları arasında oynanacak maçlarda 2 takım finale kalacak.

Yarı finale çıkan Yağıbasanspor takımının Antrenörü Burak Coşkun,"Yarı finale çıkarak son 4 takım arasına kalan, bizleri mahcup etmeyen futbolcularımı kutluyorum. Bizlere her zaman destek olan takımımızın isim sponsoru ve Fahri Başkanımız Mert Ali Karabulut'a, Takımımızın Başkanı Melih Doğan ve bizi seven, bizi destekleyen, emek veren herkese takımımız adına teşekkür ediyorum. Tüm Yağıbasan köy halkını yarı finale bekliyoruz" dedi. - ADANA