Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk etti ve 3-0'lık galibiyetle 25. şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin sonlarına doğru Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yapıldı. Mourinho'nun tartışmalı bir pozisyonu dizüstü bilgisayarla göstermesine gönderme yapılarak, beşinci yıldızı "THE REAL ONE" yazısıyla kutlandı.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Cimbom, Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyeceği maçta sürprize izin vermedi ve 25. şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk ile 2 sezondur zafere ulaşan Aslan, bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsledi ve 5. yıldızı takmayı başardı.

OSİMHEN PERDEYİ AÇTI

Maça oldukça hızlı başlayan Galatasaray 26. dakikada bu sezonda damga vuran Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu.

2 DAKİKA SONRA BARIŞ ALPER SAHNEYE ÇIKTI

Gol sonrası baskısını daha da arttıran sarı-kırmızılılar, bu golden hemen 2 dakika Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 29. dakikada Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayının gerisine düşen topta meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış Alper, penaltı noktasında çektiği şutta topu ağlarla buluşturdu.

Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

MUSLERA PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray VAR incelemesi ile penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen deneyimli file bekçisi Muslera hata yapmadı ve skoru 3-0'a getirdi. Maç bu sonuçla bitti.

ASLAN ŞAMPİYON OLDU, 5. YILDIZI TAKTI

Mücadelenin ikinci yarısında da sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü vardı. Zaman zaman Kaysersipor atakları olsa da konuk ekip farkı indirmeyi başaramadı. Galatasaray'ın gol yollarında çok etkili olduğu dakikalar olsa da skor değişmedi ve Aslan sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı da takmaya hak kazandı.

MOURİNHO'YA OLAY GÖNDERME

Mücadelenin sonlarına doğru ise geceye damga vuran bir an yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. Mourinho'nun kameralar önüne tartışmalı bir pozisyonu dizüstü bilgisayarla göstermesine gönderme yapıldı. Cimbom, beşinci yıldızı Mourinho'nun 'Special One' lakabına gönderme yaparak kutladı. Maç içerisinde yapılan harekette, bir dizüstü bilgisayar kameraların önüne getirildi ve beş yıldızla 'THE REAL ONE' yazısı gösterildi.

Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay göndermeGörüntü: beIN SPORTS

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında bir pozisyonda hakemin verdiği karara sinirlenerek yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koymuştu.

Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay göndermeGörüntü: beIN SPORTS

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmetsah1993:

keser döner sapdöner gön gelir okan morinyoya gömer

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMurat KARAHAN:

Okan efendi o hareketi Avrupa da kupa kazanıp öyle yapacaksın adamın Avrupa da kaldırdığı kupaları üst üste koysan senin boyunu geçer çok ezikçe bir hareket çok komik

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıTomarzalı:

Tazminatör ağlama...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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