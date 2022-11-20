Katar'ın Dünya Kupası maskotu alay konusu oldu! Görenler aynı benzetmeyi yaptı

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, açılış töreniyle gündemin zirvesine oturdu. Katar'ın ilginç maskotu La'eeb, görenleri hayrete düşürdü. Maskot La'eeb için yapılan espriler sosyal medyayı yıktı geçti. Maskota Gulyabani ve Casper benzetmeleri yapıldı.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın organizasyonu almasının tartışmaları sürerken yapılan açılış seremonisi de hayli konuşulacak gibi. Kılıçlarla başlayan açılış, görsel şovlarla devam etti.

MASKOT SAHNEYE ÇIKTI

Katar'ın maskotu La'eeb, açılışta en çok dikkat çeken figür oldu. Maskot, dünyadaki futbol sayfalarında da mizah konusu oldu. Maskota Gulyabani ve Casper benzetmeleri yapıldı.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar: