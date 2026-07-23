Gaziantepli genç biniciler Türkiye şampiyonu oldu

Gaziantepli minik biniciler 10 yaşındaki Asya Nur Akıllı ile 12 yaşındaki Atlas Taha Akıllı, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyonlarda Türkiye birincisi ve ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen 2026 EST Pony Ligi Finali Equifun ve Engel Atlama Binicilik müsabakalarında yarışan Atlas Taha Akıllı, 12-16 yaş kategorisinde atı Luna ile sezon boyunca İzmir, Ankara ve Bursa etaplarında elde ettiği başarılı sonuçlarla Pony Ligi Türkiye ikincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 22 Nisan 2026 tarihinde Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Binicilik İl Birinciliği müsabakalarında da atı Luna ile Gaziantep il birinciliğini kazanan Atlas, 10 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi. Atlas'ın kardeşi Asya Nur Akıllı ise 9-11 yaş kategorisinde mücadele ettiği Pony Ligi'ni Türkiye şampiyonu olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Asya Nur Akıllı: "Ben atların içinde büyüyorum"

Türkiye şampiyonu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Asya Nur Akıllı, "Ben atların içinde büyüyorum. 4 yaşından beri ata biniyorum. Atları çok seviyorum. Tüm çocukların da ata binmesini istiyorum" dedi.

Atlas Akıllı ise, "Çok iyi bir duygu, yani benim için. Kendimle de kardeşimle de gurur duyuyorum. Kardeşim birinci olunca tabii ki de mutlu oldum. At binmeye annem ve babam antrenör olduğu için, 4 yaşında başladım. Atları seviyorum" ifadelerini kullandı.

Başarıları değerlendiren anne Çiğdem Sever Akıllı, çocuklarının sezon boyunca Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de düzenlenen yarışmalarda Gaziantep'i temsil ederek önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Çiğdem Sever Akıllı: "Çocuklarımızın Gaziantep'i başarıyla temsil etmesi bizleri çok mutlu etti"

Gaziantep'ten binicilik branşında Türkiye dereceleri çıkmasının gurur verici olduğunu ifade eden Akıllı, "Atlas ligi Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Aynı zamanda İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye beşincisi oldu. Asya ise Pony Ligi sezonunu Türkiye şampiyonu olarak tamamladı. Çocuklarımızın Gaziantep'i başarıyla temsil etmesi bizleri çok mutlu etti. Daha fazla tesisin ve daha fazla sporcunun bu branşa kazandırılmasıyla çok daha büyük başarıların geleceğine inanıyoruz" dedi.

"Atlarla iletişim kurarak temel eğitim aldılar"

Başarıların disiplinli ve planlı çalışmanın sonucu olduğunu belirten Akıllı, "Çocuklarımız 4-5 yaşlarından itibaren atlarla iç içe büyüdü. Önceleri atlarla iletişim kurarak temel eğitim aldılar, 5 yaşından itibaren ise teknik eğitimlere başlayarak kendi yaş kategorilerinde yarışmalara katıldılar. Düzenli ve doğru çalışmayla Türkiye dereceleri elde ettiler. Bu başarılar, binicilik sporunun yalnızca büyük şehirlerde değil, her şehirde yapılabileceğini gösteriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı