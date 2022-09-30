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Gaziantep haberleri! Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Spor Haberleri

Gaziantep haberleri! Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Gaziantep spor haberi | Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep Fk'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 9 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 2'sinden de mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 11 puanla 9. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep FK Kasımpaşa Spor Haberler

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