Gaziantep haberi... Gaziantep FK maçının ardından

Okan Buruk : 10 kişi maç kazanmak bizim için önemliydi

"Boey bugün sahanın en iyilerinden biriydi"

Erol Bulut: İkinci yarıdaki performansları iyi değerlendiremedik

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep Fk'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Neden kaybettiklerinin analizini yapacaklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibin 10 kişi kalmış, soyunma odasına 1-1'lik bir skorla gittik. Geçişlerde rakibi eksik yakaladık, pozisyonları gole çeviremedik. Onun dönüşünde gol yedik. Orada daha akıllı olmamız gerekiyor, tecrübeli oyuncularımız var. Biz 5'e 3 çıkarken arkada eksik yakalandık ve gol yedik. Öyle bir duruma düşmemeliyiz. Daha akıllı hücuma çıkıp, daha kontrollü defans yapmalıyız. Sona doğru stoperlerimiz de hücuma çıkmaya başladı, o istek ve arzu vardı takımda" diyerek sözlerini noktaladı.