Gaziantep haber! Mirza Cihan: Gaziantep FK'nın başarısında pay sahibi olmak istiyorum

"Erol hoca çok yardımcı oluyor"

"Kaliteli bir ekibiz ve hedeflerimiz yüksek"

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın genç futbolcusu Mirza Cihan, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Cihan, "Kendimi geliştirerek geçen sene bulduğum forma şansını arttırarak takıma daha fazla katkı vererek, bu sezon takımımızın başarısında önemli bir pay sahibi olmak istiyorum" dedi.

İzlemekten keyif aldığı beğendiği oyuncular için de Cihan, "İdol olarak net bir cevabım yok. Farklı farklı özelliklerini beğendiğim çokça oyuncu var, ama seçmem gerekiyorsa Kevin de Bruyne ve Neymar diyebilirim. İkisi de mevkilerinde dünyanın en iyi oyuncularından ve onları izlerken fazlasıyla keyif alıyorum" cevabını verdi.