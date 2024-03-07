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Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor

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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde lider konumda bulunan Gaziantep Gençlik Spor, play-off etabını geçerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor. Başantrenör Ali Bağcı, namağlup ünvanlarını korumak için son maçlarını kazanmak istediklerini belirtti. Kaptan Tarakçı ise takımın hedefinin namağlup şekilde Efeler Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi.

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde namağlup lider konumda bulunan Gaziantep Gençlik Spor, play-off etabını geçerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyor.

Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve geride kalan tüm maçları kazanıp 43 puanla zirvede yer alan Gaziantep Gençlik Spor, en yakın rakibine 12 puan fark atmayı başardı.

Başantrenör Ali Bağcı, AA muhabirine, ligde 1 maçlarının kaldığını, onu da kazanıp namağlup ünvanlarını korumak istediklerini söyledi.

Sezon başından beri şampiyonluğa kenetlendiklerini belirten Bağcı, "İlk hedefimiz ligi namağlup olarak tamamlamaktı. Bunun için bir maçımız kaldı. İnşallah o maçı da kazanarak namağlup play-off'a adımızı yazdırmak istiyoruz." dedi.

Play-off etabının 14-16 Mart'ta Konya'da yapılacağını ifade eden Bağcı, şöyle devam etti:

"Lige başlarken üç aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi bulunduğumuz grubu lider tamamlamak. Onu garantiledik. İkincisi Konya'da düzenlenecek play-off etabındaki 3 maçımızı kazanmak. Üçüncüsü ise aynı kentte düzenlenecek final maçlarını kazanarak Efeler Ligi'ne çıkmak. Amacımız namağlup ünvanımızı devam ettirip, şampiyonluk yaşamak. Bu güzel bir hayal ama hiçbir şey imkansız değil. Hayal edebilirseniz başarırsınız. Eğer namağlup şekilde üst lige çıkarsak, büyük bir mutluluk yaşayacağız."

Kaptan Tarakçı: "Namağlup şekilde lige çıkmak istiyoruz"

Takım kaptanı Oğuzhan Tarakçı, ligin başından beri takımın şampiyonluğa odaklandığını dile getirdi.

Gaziantep'i uzun bir aranın ardından Efeler Ligi'ne taşımak istediklerini belirten Tarakçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Namağlup olarak bu zamana kadar geldik. Her antrenmanımızda final maçı gibi çalıştık. Yorulmadan ve usanmadan namağlup play-off'a gidip, oradan yine namağlup şekilde Efeler Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Tüm takım bunu canıgönülden istiyor. Biz antrenman içinde ve dışında arkadaşlarla bunu konuşuyoruz ve böyle motive oluyoruz. Eğer çıkarsak, bu kent için gecikmiş bir başarı olacak. Gaziantep sonuna kadar bunu hak ediyor. Bu mutluluğu herkesle yaşamak istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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