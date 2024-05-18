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Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçta golsüz berabere kaldı. İlk yarıda atılan gol olmadı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Maxim'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Badji'nin kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in yerden sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

30. dakikada Ogün Özçiçek'in sağ kanattan ortasına Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

45. dakikada kullanılan korner sonrası Ogün'ün ceza sahası dışında şutunda kaleci Sirigu çizgide topu kontrol etti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğber Curbay, Erdem Bayık

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'bakata (Ömürcan Artan dk. 42), N'Koulou, Papy Djilibodji, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Max Gradel, Lazar Markovic, Alexandru Maxim, Aliou Badji

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Deian Sorescu, Jamiro Monteiro, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fatih Karagümrük: Salvatore Sirigu, Davide Biraschi, Koray Günter, F. Ceccherini, Levent Mercan, Marcus Rohden, Dimitrios Kourbelis, Can Keleş, Valentin Eysseric, Ryan Mendes, Markao

Yedekler: Emre Bilgin, Güven Yalçın, Kevin Lasagna, Emir Tintiş, Nazım Sangare, Salih Dursun, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Flavio Paoletti, Tonio Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Sarı kartlar: Badji (Gaziantep FK) Kourbelis (Fatih Karagümrük) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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