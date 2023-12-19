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Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı

19 Aralık 2023 22:03 Güncelleme: 22:05 Abone Ol

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maçta atılan gollerle ilgili detaylar da yer aldı.