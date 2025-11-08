Haberler

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 2-2 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 2-2 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta her iki takım da etkili anlar yaşadı, goller ve kaçan fırsatlarla dolu bir mücadele oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lungoyi'nin rakibini geçtikten sonra ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

59. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmada Kevin Rodrigues'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

66. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Sorescu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK penaltı kazandı.

69. dakikada penaltıda topun başına geçen Deian Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

72. dakikada Camara'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun dar açıdan vuruşunda kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada sağ kanattan Melih'in pasına topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90. dakikada ceza yayı gerisinden Papanikolaou kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez (Deian Sorescu dk. 60), Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 60), Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim (Ogün Özçiçek dk. 56), Christopher Lungoyi (Juninho Bacuna dk. 80), Mohamed Bayo (Emmanuel Boateng dk. 80)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Badou Ndiaye, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Çaykur Rizespor: Yaha Fofana, Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 77), İoannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic (Khusniddin Alikulov dk. 90), Jesurun Rak-Saki (Mihai Mihaila dk. 64), Qazım Laçi (Taylan Antalyalı dk. 64), Emrecan Bulut, Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 77)

Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Madibo Sagnan, Furkan Orak, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Mohamed Bayo (dk. 2), Kevin Rodrigues (dk. 74) (Gaziantep FK), Ali Sowe (dk. 29), Emrecan Bulut (dk. 59) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK) Taha Şahin, Taylan Antalyalı, İlhan Palut (Çaykur Rizespor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.