Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Bodrum FK Maçı Öncesi Açıklamalar

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada galibiyet serisi yakaladıklarını ve bu seriyi Bodrum FK'yı yenerek devam ettirmek istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, 18 Ocak Cumartesi günü evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

"İç sahada önemli bir performansımız var"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor şartlarda da olsa takım adına güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyleyerek, "İç sahada önemli bir performansımız var ama en nihayetinde ilk yarıyı da bitirdik. Bana sorarsanız ilk yarıyı çok da iyi bir yerde bitirdik. Çok zor şartlarda başlamamıza rağmen, sıkıntılı bir şekilde başlamamıza rağmen, birçok oyuncumuzun sonradan aramıza katılmasına rağmen bence iyi bir iş başardık diye düşünüyorum. O yüzden oyuncularımın hepsini özverilerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Bodrum FK maçının zor bir maç olacağını biliyorum"

Bodrum FK'nın çok koşan, çok mücadele eden bir takım olduğunu belirten Selçuk İnan, maçın zorlu geçeceğini söyledi. İnan, "Bodrum FK maçı bizim için tabii ki ikinci yarının ilk maçı. Çok zor bir maç olacağını biliyorum. Bodrum, çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Şu anda transfer tahtası açıldı. Tabii yine transferler oynayacak mı oynanamayacak mı bilemiyoruz ama en nihayetinde aslında yetenekli oyunculardan oluşan bir takım, çok da koşan bir takım. O yüzden eğer her zaman yaptığımız gibi belki her zamankinden daha da fazla mücadele edip bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmazsak zor bir maç olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Ligin ikinci yarısında çok zor maçların olduğunu ve taraftarın desteğiyle zorlu maçları kazanacaklarını aktaran İnan, "Bodrum'un eksik taraflarına ya da güçlü taraflarına çalışıyoruz. İçeride kendi taraftarımızın önünde bir avantajımız tabii ki olacak. Çünkü taraftarımız bizim için bir güç. Onlarla daha güçlüyüz. Bunu her maçtan sonra belirtiyorum. Yine onları maça bekliyoruz. Desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu serimizi devam ettiririz. Ligin ikinci yarısında çok zor maçlar olacak. O yüzden biz bunun farkındayız. Ben ve oyuncularım şehir olarak da bunu idrak edip, özellikle içerideki maçlarda taraftarlarımızla beraber kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Kafamızda bir, iki oyuncu var"

Transfer hakkında da konuşan genç teknik adam, takım içerisinde iki farklı noktada oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Transfer konusunda maçtan sonra da söyledim. Bir, iki bölgeye ihtiyacımız var. Bunu başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuk, istişare ettik. Limitler var biliyorsunuz. Yeni açıklandı. Onlar tam netleşince zaten eğer bir transfer olacaksa sizinle de bunu paylaşırız. Kafamızda bir, iki oyuncu var. Nasıl olur, ne zaman olur zamanla göreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP