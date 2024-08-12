Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, ligdeki ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Konuk takım, 90+7. dakikada yeni transferlerinden tecrübeli savunmacı Enric Saborit'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezona 3 puanla başlayan kırmızı-siyahlılardan diğer bir yeni transfer Quinten Daubin'in 53. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, ilk hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki müsabakayı son dakika golüyle Gaziantep temsilcisi kazandı.
İLK YARIDA GOL YOK
Ev sahibi Bodrum FK'nin daha üstün olduğu ve daha çok pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Böylelikle müsabakanın ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.
GAZİANTEP FK 5 DAKİKADA KIZARDI
Konuk takım Gaziantep FK, karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi kaldı. Kırmızı-siyahlıların yeni transferi Quinten Daubin, 48 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı ve kalan dakikalar için takımını 10 kişi bıraktı.
CELAL DUMANLI TARİHE GEÇTİ
Uzun yıllardır Bodrum FK forması giyen Celal Dumanlı, 79. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın yerine oyuna girerek Süper Lig'de ilk kez mücadele eden takımıyla tarihe geçti. Yeşil-beyazlı formayla Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de top koşturan 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de de sahaya çıkarak 6 farklı ligde maça çıkmış oldu ve tarihe geçti.
KAZANANI SON SANİYE GOLÜ BELİRLEDİ
Gaziantep FK, karşılaşmanın 90+7. dakikasında bulduğu golle sezona galibiyetle başladı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü yeni transferlerden olan ve oyuna sonradan giren İspanyol stoper Enric Saborit kaydetti.