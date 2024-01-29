Gaziantep FK maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 22'nci haftasındaki İstanbulspor karşılaşmasının 11'ine göre Gaziantep FK maçında 2 değişikliğe gitti. Okan Buruk, İstanbulspor maçında oynayan Tete ve Wilfried Zaha yerine Gaziantep FK mücadelesinde Berkan Kutlu ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez ve Berkan Kutlu'dan oluşturdu. Orta sahada Kerem Demirbay ve Torreira'ya görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, ortasında Mertens ve sol kanadında ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Okan Buruk, en ileri uçta ise Mauro Icardi'ye görev verdi.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

"Muslera - Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi."

SARI-KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasına 4 oyuncusundan mahrum çıkacak. Sarı-kırmızılarda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SANCHEZ VE KEREM AKTÜRKOĞLU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Gaziantep FK karşılaşması öncesinde 2 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Gaziantep FK mücadelesinde Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro İcardi, Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Gaziantep FK maçıyla birlikte 11'e geri dönmüş oldu. Bir süredir sakatlığı sebebiyle ligde; Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen ve sakatlığını atlattıktan sonra da Trabzonspor ile İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olan Icardi, ligde 5 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Gaziantep FK maçıyla ilk 11'deki formasına kavuşan 30 yaşındaki santrfor, Türkiye Kupası 5'inci tur müsabakasında Ümraniyespor'a karşı da forma giyememişti. Mauro İcardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19'u Süper Lig ve 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 29 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu bu karşılaşmalarda Arjantinli golcü 18 gol ve 6 asistlik performans sergilerken, 2301 dakika da süre aldı.

ZAHA YEDEK SOYUNDU

Galatasaray'ın Fildişi Sahili oyuncusu Wilfired Zaha, Gaziantep FK maçına yedek soyundu. Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Trabzonspor ve İstanbulspor mücadelelerinde teknik direktör Okan Buruk'un santrforda düşündüğü Zaha, Gaziantep FK maçına yedek başladı. Icardi'nin yokluğunda Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forvet mevkisinde önce Halil Dervişoğlu'nu deneyen fakat istediği verimi alamayan tecrübeli teknik adam, son 2 Süper Lig maçı olan Trabzonspor ve İstanbulspor mücadelelerinde Zaha'yı en ileri uçta kullanmıştı. Söz konusu bu iki karşılaşmada Wilfried Zaha, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Gaziantep FK karşılaşmasında ise Okan Buruk, 31 yaşındaki Fildişi Sahili oyuncuyu 11'de düşünmedi. Bu oyuncunun yerine Buruk, santrfor bölgesinde Mauro İcardi'ye görev verdi.

Bu sezon 18'i Süper Lig, 7'si Şampiyonlar Ligi ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 26 karşılaşmada görev yapan Wilfried Zaha, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

BERKAN KUTLU SOL BEKTE

Galatasaray'da sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralık gönderilen, devre arasında da takıma geri çağrılan Berkan Kutlu, Gaziantep FK maçına sol bekte başladı. Normal mevkisi orta saha olan 26 yaşındaki milli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da kararıyla bu karşılaşmada sol bekte görev aldı. Berkan Kutlu, ilk 11'de sol bek mevkisinde görev almasıyla bu sezon Galatasaray'da sol bekte oynayan 6'ncı oyuncu oldu. Daha önce o bölgede; Angelino, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı yer almıştı. Öte yandan Berkan Kutlu, geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor karşılaşmasında 90+1'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olmuş ve 1 dakika da olsa sol bek mevkisinde oynamıştı.

GALATASARAY'IN ESKİ OYUNCUSU LINCOLN'E PLAKET VERİLDİ

2007-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cassio Lincoln, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçını izlemek için Rams Park'a geldi. karşılaşma öncesi sarı-kırmızıların eski futbolcusuna, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, plaket ve forma takdim etti. Galatasaray'ın eski futbolcusunu tribünler coşkuyla karşılarken, Lincoln ise taraftarlara selam vererek cevap verdi.

GAZİANTEP FK'DA 6 EKSİK

Gaziantep FK'da, Galatasaray mücadelesi öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Gradel ile sarı kart cezalısı Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, sakatlıkları bulunan Acosta, Ulaş Zengin ve N'Koulou, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemedi.

MARIUS SUMUDICA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Konyaspor karşılaşmasının 11'ine göre Galatasaray karşısında 5 değişikliğe gitti. Konyaspor mücadelesinde oynayan; Mustafa Eskihellaç, N'Koulou, Morais, Ogün Özçiçek ve Mirza Cihan yerine deneyimli teknik adam, Galatasaray maçında; Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Mbakata, Maxim ve Draguş'a görev verdi.

Gaziantep FK, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

"Nita - Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Mbakata, Draguş, Markovic."