Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 Mağlup Etti
Tendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Kayserispor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki tek gol, 52. dakikada David Okereke'den geldi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Tendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sorescu'nun ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta Attamah'a çarpan topu kale önünde alan Okereke, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
56. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso'nun ortasında kale önünde Nazon'un vuruşunda kaleci Mustafa Burak, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
61. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
79. dakikada Ali Karimi'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'tan döndü.
90+3. dakikada Kenan Kodro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
90+5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada son anda araya giren Furkan topu kornere gönderdi.
Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir (Ogün Özçiçek dk. 46), Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi (Muhammed Gümüşkaya dk. 88), Maxim (Furkan Soyalp dk. 62), Emmanuel Boateng (Deian Sorescu dk. 46), David Okereke (Kenan Kodro dk. 81)
Yedekler: Sokratis Dioudis, Quentin Duabin, Halil Dervişoğlu, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia (Cedric Bahoken dk. 63), Carlos Mane (Yaw Ackah dk. 78), Duckens Nazon (Talha Sarıarslan dk. 83)
Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Alperen Öztaş
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Gol: David Okereke (dk. 52) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Ndiaye, Boateng (Gaziantep FK), Bourabia (Kayserispor) - GAZİANTEP