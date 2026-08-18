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Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde antrenman yaptı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Güney Dağdeviren de idmanı takip etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, geniş alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmaları ile sona erdi.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile başkan yardımcısı Güney Dağdeviren de takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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