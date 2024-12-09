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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Selçuk İnan'ın öğrencileri, bu sonuçla birlikte iç sahadaki son 4 maçını kazanmayı başardı. Rizespor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ OKEREKE'DEN

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönetiminde oynanan maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada David Okereke kaydetti. Ligde üst üste 3. maçında gol atan Okereke, toplamda 4. golüne ulaşmış oldu.

GAZİANTEP FK EVİNDE SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Selçuk İnan'ın öğrencileri, süreçte; Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'u iç sahada mağlup etmiş oldu.

RİZESPOR'UN GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Çaykur Rizespor ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Rizespor evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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