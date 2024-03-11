Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda oynanan haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.
İLK 11'LER
Beşiktaş XI: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.
Gaziantep FK XI: Nita, Sorescu, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, M'Bakata, Mustafa, Ogün, Monteiro, Maxim, Dragus.
CANLI ANLATIM
6' Gaziantep FK kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
4' Zaynutdinov sağ kanattan çalımlarla gelirken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar...