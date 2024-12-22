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Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Kacper Kozlowski ve Maxim golleriyle takımını öne geçirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Viana'nın hatasıyla topu önünde bularak kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek'in uygun pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mustafa Burak'tan döndü.

60. dakikada rakiplerine çalımlayarak ceza sahası içine giren Soner Dikmen'in yerden ortasına müsait pozisyondaki Samudio'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66. dakikada rakip sahada topu kazandıktan Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içine giren Maxim'in yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

79. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric'te kaldı.

87. dakikada Erdal Rakip, Ogün Özçiçek'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

88. dakikada Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Ertuğrul'un kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı çeldi, Lungoyi'nin tamamladığı top ise üst direkten döndü.

90+2. dakikada N'diaye'nin savunma arkasına pasıyla topla buluşan Kodro'nun şutumda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Murat Temel

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Salem M'Bakata, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, N'diaye, Kacper Kozlowski (Ogün Özçiçek dk. 67), David Okereke (Christopher Lungoyi DK. 75), Maxim (Quentin Duabin dk. 87), Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 87)

Yedekler: Halil Bağcı, Furkan Soyalp, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Mustafa Doğru

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Taha Osman Özmert dk. 83), Veysel Sarı, Thalisson da Silva, Bünyamin Balcı (Abdurrahim Dursun dk. 78), Oleksandr Petrusenko (Erdal Rakip dk. 46), Jakup Kaluzinski, Soner Dikmen, Van de Streek, Moussa Djenepo (Braian Samudio dk. 46), Adolfo Gaich (Andros Townsend dk. 67)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Hasan Ürkmez, Deni Milosevic, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Kacper Kozlowski (dk. 41), Maxim (dk. 66) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Erdal Rakip (dk. 87) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Deian Sorescu (Gaziantep FK) Abdurrahim Dursun, Oleksandr Petrusenko, Erdal Rakip (Antalyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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