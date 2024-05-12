Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Draguş 2 gol atarken, diğer goller Markovic, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç ve Badji'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta Maxim'in ortasında Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşu kale üzerinden az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada ceza alanına hareketlenen Mendoza'ya Djilobodji'nin kayarak gerçekleştirdiği müdahale sonrasında Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Gerçekleştirilen VAR kontrolünün ardından penaltı iptal edildi.

65. dakikada Draguş'un pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Gradel'in vuruşu kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

67. dakikada topla birlikte hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışında yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

77. dakikada Manev'in hatasında topu kazanan Draguş, kaleci Magomedaliyev'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-5

81. dakikada sol kanatta top sürerek ceza alanı içerisine giren Yusuf Barasi'nin vuruşunu kaleci Nita yatarak kontrol etti.

82. dakikada Adana Demirspor defansının arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Draguş'un vuruşunu Magomedaliyev kalesini terkederek önledi.

90. dakikada sol kanattan ceza alanına topla hareketlenen Badji, Maxim'e pasının ardından boş alana hareketlenerek Maxim'in pasında yeniden topla buluştu ve Badji'nin sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-6

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Atal dk. 66), Manev, Gravillon, Mohammadi (Yusuf Barasi dk. 46), Tayfun Aydoğan (Alioui dk. 66), Michut (Ozan Demirbağ dk. 84), Mendoza, Maestro (İzzet Çelik dk. 86), Yusuf Erdoğan, Balotelli

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Jose Rodriguez, Aimbetov

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy (Jevtovic dk. 86), Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Furkan Soyalp dk. 75), Maxim, Gradel (Jamiro Monteiro dk. 86), Markovic (Badji dk. 82), Draguş (Mirza Cihan dk. 82)

Yedekler: Batuhan Şen, Ömürcan Aktan, Mehmet Kuzucu, Junior Morais, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller : Draguş (dk. 11 ve dk. 77), Markovic (dk. 32), Djilobodji (dk. 45+7), Mustafa Eskihellaç (dk. 67), Badji (dk. 90) (Gaziantep FK), Mendoza (dk. 31) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Markovic, Draguş, Gradel (Gaziantep FK), Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Balotelli (dk.39) (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Mustafa Eski Gaziantep FK Adana Futbol Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title