Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 6-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Draguş 2 gol atarken, diğer goller Markovic, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç ve Badji'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta Maxim'in ortasında Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşu kale üzerinden az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada ceza alanına hareketlenen Mendoza'ya Djilobodji'nin kayarak gerçekleştirdiği müdahale sonrasında Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Gerçekleştirilen VAR kontrolünün ardından penaltı iptal edildi.
65. dakikada Draguş'un pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Gradel'in vuruşu kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
67. dakikada topla birlikte hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışında yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
77. dakikada Manev'in hatasında topu kazanan Draguş, kaleci Magomedaliyev'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-5
81. dakikada sol kanatta top sürerek ceza alanı içerisine giren Yusuf Barasi'nin vuruşunu kaleci Nita yatarak kontrol etti.
82. dakikada Adana Demirspor defansının arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Draguş'un vuruşunu Magomedaliyev kalesini terkederek önledi.
90. dakikada sol kanattan ceza alanına topla hareketlenen Badji, Maxim'e pasının ardından boş alana hareketlenerek Maxim'in pasında yeniden topla buluştu ve Badji'nin sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-6
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Atal dk. 66), Manev, Gravillon, Mohammadi (Yusuf Barasi dk. 46), Tayfun Aydoğan (Alioui dk. 66), Michut (Ozan Demirbağ dk. 84), Mendoza, Maestro (İzzet Çelik dk. 86), Yusuf Erdoğan, Balotelli
Yedekler: Yılmaz Aktaş, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Jose Rodriguez, Aimbetov
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy (Jevtovic dk. 86), Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Furkan Soyalp dk. 75), Maxim, Gradel (Jamiro Monteiro dk. 86), Markovic (Badji dk. 82), Draguş (Mirza Cihan dk. 82)
Yedekler: Batuhan Şen, Ömürcan Aktan, Mehmet Kuzucu, Junior Morais, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller : Draguş (dk. 11 ve dk. 77), Markovic (dk. 32), Djilobodji (dk. 45+7), Mustafa Eskihellaç (dk. 67), Badji (dk. 90) (Gaziantep FK), Mendoza (dk. 31) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Markovic, Draguş, Gradel (Gaziantep FK), Michut, Maestro, Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Balotelli (dk.39) (Adana Demirspor) - ADANA