Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Gaziantep Basketbol, yarın konuk edeceği Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

Ligde çıktığı 19 maçta 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep Basketbol, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Son 10 maçını kazanan kırmızı-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelerek hem liderliğini sürdürmeyi hem de 3. sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

"Kazanmak istiyoruz"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, bu sezon devre arası vermeden yoğun bir tempoyla maçları oynadıklarını söyledi.

Türkiye Sigorta Federasyon Kupası'nın 16 Ocak'ta oynanan yarı final maçında ve ligin ilk devresindeki müsabakada talihsizlikler yaşayarak Konya Büyükşehir Belediyespor'a yenildiklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Ligin çok değerli ve kaliteli takımı Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Evimizde oynuyoruz ve sezon başındaki hedeflerimiz devam ediyor, kazanmak istiyoruz. Özellikle de liderliğimizi devam ettirmek istiyorsak rakip kim olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Hem ligde hem de kupada mağlup olduk ancak biz iç sahada çok daha farklı oynuyoruz."

"Her maç bir final"

Kupa ile ligin farklı iki ayak olduğunu belirten Baş, dönem dönem oyuncu performanslarında düşüşler ve sakatlıkların yaşanabileceğini, sistemden ve oyun temposundan uzaklaşmadıkları müddetçe kazanacaklarına inandığını söyledi.

Ligin ikinci yarısının ilk yarıya oranla her zaman daha zor olduğunu dile getiren Baş, şöyle devam etti:

"İkinci devre başladı artık, her maç bir final, biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. 7 iç saha, 7 de deplasman maçımız var. Aslında 8 de Yalova'yı saymıyoruz. Onu oynanmış kabul edersek içerideki maçlarımızın tamamını kazanıp, dışarıda da kazanabildiğimiz kadar kazanabilirsek liderliğimizi devam ettirebileceğimize inanıyorum. 10'da 10 yaptık ama ligin dinamikleri çok farklı. İlk devre takımlar takviyelerini yapmamış olabiliyor, antrenör değişiklikleri oluyor. Her maç bir final, serimizi devam ettirmek istiyoruz. Hiç kolay olmayacak. Rakiplerimiz işimizi zorlaştırmak için her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum."

Taraftara çağrıda bulundu

Taraftara çağrıda bulunan Baş, deplasmana gittiklerinde yoğun bir taraftar baskısıyla karşılaştıklarını belirterek, "Ben taraftarımızın bu maçta salonu doldurmasını istiyorum. Her gittiğimiz deplasmanda özellikle deplasman takımları salonu dolduruyor, küçük salonda oynuyor ama bize deplasman zorluğunu yaşatıyorlar. Biz tekrardan efsanevi Gaziantep takımının taraftarının özellikle salonu doldurmasını istiyoruz. İçeride müdafaa yaparsak, kendi sistemimize bağlı kalırsak, salonu da doldurursak taraftar desteğiyle birlikte bu maçta gülen tarafın biz olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise ilk hedeflerinin içeride müsabaka kaybetmemek olduğunu, deplasmanda kazanabildikleri kadar maç kazanıp liderliği sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan Yiğitcan, "Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacak ama seyirci desteğiyle birlikte bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Yarın herkesi bekliyoruz, salon ne kadar dolu olursa bizim performansımız da o kadar artıyor." ifadelerini kullandı.