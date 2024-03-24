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Gaziantep ALG Spor, 1207 Antalyaspor'u mağlup etti

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Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde deplasmanda 1207 Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftalar sonra galip geldi.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde kötü bir gidişat sürdüren ve hafta içinde antrenör Ayhan Tepe ile yollarını ayıran Gaziantep ALG Spor, 25. haftada deplasmanda 1207 Antalyaspor'a konuk oldu. Gaziantep ekibi, 1207 Antalyaspor'u 79. dakikada Patrica'nın attığı tek golle mağlup etti ve haftalar sonra kazanmayı başardı. Akdeniz ekibi karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyarak kazanmayı başaran Sarı-grili ekipte maç sonunda büyük sevinç hakimdi.

"Şanssızlığımızı kırdık"

Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, takımın üzerinde bir şanssızlık olduğunu ve bu şansızlığa Antalya deplasmanında son verdiklerini belirterek, "4 maçtır kazanamıyorduk. Özellikle bazı maçlarda şanssız sonuçlar aldık. Hafta içinde yapılan değişikliğin ardından çıktığımız ilk maçta Antalyaspor karşısında tek golle kazanarak üzerimizdeki şanssızlığa son verdik. İnşallah bundan sonra kalan maçlarımızda da en iyi sonuçları alarak sezonu iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz. Bu galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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