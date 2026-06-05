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Başakşehir defansı Jerome Opoku Gana Dünya Kupası kadrosunda

Başakşehir defansı Jerome Opoku Gana Dünya Kupası kadrosunda
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Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Başakşehir'in savunma oyuncusu Jerome Opoku yer aldı. Tecavüz suçlamalarıyla gündeme gelen Thomas Partey de kadroda bulunuyor.

Gana'nın Dünya Kupası kadrosunda Başakşehir defansı Jerome Opoku da yer aldı.

Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Thomas Partey de kadroda yer alan isimler arasında.

Partey, 2020 ile 2022 yılları arasında dört farklı kadının iddialarıyla ilgili yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasına karşı suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Halen La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, gelecek yıl yargılanacak.

Partey, 2020-2025 arasında Arsenal formasıyla tüm turnuvalarda 167 maça çıktı ancak sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen yaz Gunners'tan ayrıldı.

Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kurt Okraku, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Thomas bizim ikinci kaptanımız. O, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri ve biz onun yanında omuz omuza duruyoruz" dedi.

Gana teknik direktörü Carlos Queiroz, 26 kişilik nihai kadrosunda kaleciler Solomon Agbasi ve Paul Reverson'ı kadro dışı bıraktı.

Tottenham'ın kanat oyuncusu Mohammed Kudus da Ocak ayından beri kendisini sahalardan uzak tutan uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Merkez savunma oyuncusu Alexander Djiku sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Mart ayında Gana milli takımında ilk kez forma giyen Hollanda doğumlu savunma oyuncusu Derrick Luckassen alındı.

Gana, 17 Haziran'da Toronto'da Panama ile oynayacağı maçla Dünya Kupası L Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak. Ardından sırasıyla Boston ve Philadelphia'da İngiltere ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Gana Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).

Defans: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (İstanbul Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos).

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Forvetler: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

BBC
Haberler.com
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