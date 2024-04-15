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Gambiya'dan gelen futbolcu 'en iyi kanat oyuncusu' seçildi

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- Gambiya'dan geldi, 'en iyi kanat oyuncusu' seçildi

Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün Gambiyalı futbolcusu Bubacarr Camara:

"Eliniz ya da ayağınız ampute olabilir ama zihniniz ampute değil. Hayallerinizden vazgeçmeyin"

MERSİN - Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün Gambiyalı futbolcusu Bubacarr Camara, 'en iyi kanat oyuncusu' ödülünü kazandı.

Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bubacarr Camara, Ampute Futbol 1. Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla 'en iyi kanat oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Sezonu 12 gol ve 5 asist ile tamamlayan Bubacarr, önümüzdeki sezon da Mersin ekibi ile Süper Lig'de mücadele etmek istiyor. Mersin'e geldiğinden bu yana kulüp tesislerinde yaşamını sürdüren Bubacarr, kitap okuyarak, yemek yaparak ve bilgisayar başında gelişmeleri takip ederek zaman geçiriyor. Gambiyalı oyuncu, bir yandan yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

"Hayallerinizden vazgeçmeyin"

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olmanın kendisini daha sıkı çalışmaya yönelttiğini ifade eden Bubacarr, "Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Önümüzdeki sezon da burada kalarak takımıma yardım etmek istiyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Bir şey için çalışırsanız, onu kazanırsınız. İki yıldır 1. Lig'de oynuyorum ancak Süper Lig'in daha zor olduğunu biliyorum. Bu nedenle daha sıkı çalışıyorum ve bunun ödülünü alacağıma inanıyorum" dedi.

Takım arkadaşlarının kendisine karşı gösterdiği destekleyici tutumlarından duyduğu memnuniyetle başarıya ulaşacağını inandığını aktaran Bubacarr, "Her şey güzel ve iyi. Ampute'de en üst seviyeye ulaşmak ve aileme yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Gambiyalı futbolcu, ampute olan ve futbola ilgi duyanlara da tavsiyelerde bulundu. Ampute olmanın hiç kimsenin hayallerinden vazgeçmesi için gerçek bir neden olmadığını belirten Bubacarr, "Eliniz ya da ayağınız ampute olabilir ama zihniniz ampute değil. Hayallerinizden vazgeçmeyin ve çabalayın, sonuçlarını göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"İnsanlar bana 'Aboubakar' dediğinde bunu kabulleniyorum"

Beşiktaş'ın, Kamerunlu golcüsü Aboubakar'ın Türkiye'de tanınan bir futbolcu olması ve isimlerinin söyleniş şeklindeki benzerlik nedeniyle kendisine sıkça 'Aboubakar' diye seslenildiğini söyleyen Bubacarr, "Pek çok insan ismimi Aboubakar ile karıştırıyor. Ama benim adım Bubacarr. Aslında bu benim için problem değil, çünkü Aboubacar'ı ve Beşiktaş'ı seviyorum. İnsanlar bana 'Aboubakar' dediğinde bunu kabulleniyorum" dedi.

Ali Yanaç: "Takımın sezonu şampiyon tamamlamasında büyük emeği var"

Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Başkanı Ali Yanaç da Bubacarr Camara'nın takımın sezonu şampiyon tamamlamasında büyük emeği olduğunu belirtti. Gambiyalı futbolcunun 2023-2024 sezonunda iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Yanaç, "Sadece takımın şampiyon olmasına katkı sağlamakla kalmadı, 8 takım arasından 'en iyi kanat oyuncusu' seçildi. Yaklaşık 200 oyuncu arasından en iyi kanat oyuncusu seçilmesi, hem şampiyon olup hem de böyle bir ödüle layık görülmesi bizi mutlu etti" cümlelerine yer verdi.

"Bubacarr'ı, Burak yapacağız herhalde"

Bubacarr'ın tesislerde tek başına kaldığını sözlerine ekleyen Yanaç, Bubacarr'ın yakında Türk vatandaşı statüsüne de geçebileceğine dikkat çekti. Yanaç, "Takım arkadaşları yardımcı oluyor. Bubacarr, Mersin'i sevdi, Mersin de Bubacarr'ı sevdi. Sahilde kim görse, beni gördüklerinde 'başkan senin oyuncuyu gördük, yine antrenman yapıyordu' diyorlar. Bu gidişle Bubacarr'ı, Burak yapacağız herhalde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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