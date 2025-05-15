Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kupa finalini iki takımın da hak ettiğini ve çok güzel bir final maçı yaptıklarını dile getiren Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyum, Trabzon da aynı emeği verdi ama kazanan biz olduk, onları da emeklerinden dolayı kutluyorum" dedi.

OKAN BURUK: HAFTA SONU DA ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMEK İSTİYORUZ

Maçın her iki yarısında buldukları erken goller ile rahatladıklarını ifade eden Buruk, "Bugün kazanmayı çok istedik ve istediğimizin karşılığını aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum; maçı çok önemsedi ve ona göre konsantre oldular. Hafta sonu için de bize moral oldu. Hafta sonu Kayseri maçında da şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz" diye konuştu.

'HEDEF YENİ BAŞARILAR'

Geçen yıl hedeflerini 5'inci yıldız olarak belirlediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bu sezon çok fazla maç oynadık. 5'inci yıldızı hafta sonu almak istiyoruz. Hedefim şampiyonluğu gelecek yıl da devam ettirmek, daha çok kupalar kazanarak taraftarımızı mutlu etmek. Oyun olarak çok geliştik. Ekonomik olarak Galatasaray'ın büyümesi her oyuncuyu alacak duruma geldik. Taraftarlarımızın bize önemli desteği var. Stat gelirlerinden tüm gelirlere bakınca son 3 yılda seyirci sayısını da artırdığımızı düşünüyorum. Bu rüzgarın devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu kulüplerinin ekonomik olarak büyük takımlarla mücadele edemediği yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Küçük bütçelerle de doğru iş yapabiliyor. Türkiye'deki kulüplerin yapısı oturtulmadığından, sistem günlük işlediğinden ve ileriye doğru yatırım yapılmadığı için kulüpler açısından aylakta kalmak zorlaşıyor. Avrupa'yla kıyaslayınca çok fazla harcama yapılıyor. Sistemi oturtmak gerekiyor kulüplerin yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'TRABZON'UN DURUŞUNA SAYGI DUYUYORUM'

Okan Buruk, Trabzonspor'un kupa seremonisine çıkmamasına ilişkin soruyu, "Trabzon'un duruşu var ona saygı duyuyorum. Bizle ilgili olmadığını biliyoruz ve duruşlarına saygı duyuyorum. Kaybeden takımın orada olması bazen zor oluyor. Trabzonspor'un farklı bir düşünce ve duruşu var ona da saygı duyuyorum" şeklinde yanıtladı.

FATİH TEKKE: KÜÇÜK HATALAR PAHALIYA MAL OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti. Karşılaşmada takımının yavaş oynadığını ve küçük hatalarının pahalıya mal olduğunu ifade eden Tekke, "Maçın başında gol yedik. İkinci yarının da başında benzer şekilde gol yedik. Küçük hatalar pahalıya mal oldu. Zaman zaman ele geçirdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyordu. Başlangıcımız istediğimiz gibi olmadı. İkinci golden sonra istediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık ama üçüncü golden sonra istediklerimiz olmadı. Sonuç olarak önemli bir avantaj vardı ve kupayı kazanmak istiyorduk ama yapamadık. Şimdi bu üzüntüyü yaşamak zorundayız" diye konuştu.

Fatih Tekke, sezonun bitimine 3 hafta kaldığını ve artık gelecek yılın yapılanması için uğraşacaklarını vurgulayarak, "Gelecek yıl bu sezon yavaş oynamak zorunda kalan takımın yerine hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Topa daha fazla sahip olabileceğimiz kadroya ihtiyacımız var. Gelecek yıl her bölgesiyle dinamik oyunculardan kurulu kadro yapısı oluşturmak istiyoruz. Maça başlarken on kez topla buluşup sekizini kaybediyorsanız başarılı değilsiniz. Kupayı kazanamadığımız için çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan ve ailelerimizden ekibim ve oyuncularım adına özür diliyorum" dedi.

'BANA YAKIŞMAYACAK ŞEYLERİ SÖYLETMEYİN'

Fatih Tekke, maç sonunda seremoniye katılmama sebebine ilişkin yöneltilen soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bana yakışmayacak şeyleri bana söyletmeyin, söylemem. 1994 futbol hayatımın başlangıcı şu an 2025'teyiz. Hakemlerin çoğunun ismini bilmem. İkinci yarının başında gol olan pozisyon. Bu tip maçta VAR'a gidip kontrol etmiyorsa, Velev ki gol ama VAR'a gitmeden gol kararı veriyorsa o insanların da aileleri var uzatmak istemiyorum ama bundan bıktık. Trabzon'a geldiğimden bu yana çokça yaşıyorum, insanlar bir şeyler söylememi bekliyor. Bizim kadromuz belli, gücümüz belli. Biz mücadeleye devam ediyoruz, pes etmek yok."