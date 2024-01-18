Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16'ya kaldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

BARIŞ ALPER KENDİ KALESİNE ATTI

Mücadelenin 23. dakikasında sağ kanattan içeri giren Ayman Bouali ortaya çevirdi. Barış Alper'in uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti. Ümraniyespor 1-0 öne geçti.

BARIŞ ALPER EŞİTLEDİ

Maça ortak olmak isteyen Galatasaray'da 33. dakikada Kerem Demirbay'ın sol kanattan güzel ortasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Galatasaray 1-1'i yakaladı.

TETE ATTI

43. dakikada Kerem Demirbay sol çaprazda rakibinden sıyrılıp içeri kesti. Kale önünde Tete boş kaleye topu ağlara yolladı. İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

KEREM DEMİRBAY'DAN 3. ASİST

Galatasaray'da maça damga vuran isim 3 asist yaparak yıldızlaşan Kerem Demirbay oldu.

ABDÜLKERİM SAHNEDE

İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 57. dakikada Kerem Demirbay'ın arka direğe kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı sert bir kafa vuruşuyla Abdulsamed Damlu'yu çaresiz bıraktı. Skor 3-1 oldu.

SİRAÇHAN KIZARDI

67'de Galatasaray'da hızlı çıkan Halil Dervişoğlu, Siraçhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Siraçhan ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

HALİL PENALTIDAN ATTI

Maçın 86. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Halil Dervişoglu, golünü attı ve skor 4-1 oldu. Karşılaşmanın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray tur atladı.