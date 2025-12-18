Haberler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Ahmed Kutucu, 315 günlük gol hasretini sonlandırdı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.
  • Galatasaray'ın golünü 22. dakikada Ahmed Kutucu attı.
  • Ahmed Kutucu, bu golü 315 gün sonra attı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

SALLAI'NIN SERT ŞUTUNDA GOL İZNİ YOK

9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.

AHMED KUTUCU'DAN 315 GÜN SONRA GOL

22. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. Deneyimli oyuncu, 315 gün sonra gol atmayı başardı.

BOMBOŞ POZİSYONDA AUT

29. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

KALECİ SON ANDA ÇIKARDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan müsait durumdaki Icardi'ye topu çevirdi. Kale ağzında Icardı'nin şutunu Muhammed müthiş çıkardı.

DAVINSON'DAN KRİTİK BİR MÜDAHALE

Karşılaşmanın 70. dakikasında RAMS Başakşehir'in hücumunda topu alan Bertuğ, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Milli oyuncunun aşırtma yaptığı vuruşu Davinson Sanchez engelleyerek topu kornere attı.

TEK GOLLE KAZANAN GALATASARAY

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. RAMS Başakşehir, ilk maçında puanla tanışamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nın bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Fethiyespor ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Başakşehir, kendi evinde Boluspor'u konuk edecek.

