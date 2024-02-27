Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali için hazırlıklara başladı
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas çalışması ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Tanguy Ndombele takımla birlikte çalışırken, Serge Aurier ve Hakim Ziyech bireysel olarak çalıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken, Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL