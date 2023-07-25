Galatasaray, Zalgiris ile berabere kaldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
STAT: LFF StadıHAKEMLER: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro AlmeidaZALGIRIS: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 80 Kazlauskas), Kendysh, Gorobsov, Golubickas (Dk. 60 Verbickas), Fofana (Dk. 60 Karashima), Oyewusi (Dk. 65 Antal)GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjö), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 73 Morutan), Zaniolo (Dk. 74 Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Mertens)SARI KARTLAR: Gorobsov, Hnid (Zalgiris), Berkan Kutlu ( Galatasaray )KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Kazlauskas (Zalgiris)GOLLER: Dk. 47 Oyewusi, Dk. 90+1 Kazlauskas (Zalgiris), Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Halil Dervişoğlu ( Galatasaray ) Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. 16'ncı dakikada sol kanattan Barış Alper'in ceza sahası içinde yaptığı ortada Abdülkerim Bardakcı'nın gelişine vurduğu şutta top Zalgiris savunmasından döndü.17'nci dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Oyewusi kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Oyewusi'nin sağ ayakla yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.21'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Yunus Akgün'ün yakın köşeye sert şutunda kaleci Gertmonas topu güçlükle çıkardı.28'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına attığı pasta Zalgiris savunmasının hatasının ardından Barış Alper topla buluştu. Oyuncunun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.31'inci dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Oyewusi bekletmeden şutunu çekti. Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.34'üncü dakikada rakip kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Zaniolo'nun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.35'inci dakikada Zaniolo rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Gertmonas topu iki hamlede kontrol etti.45'inci dakikada sol kanattan ceza sahası son çizgisine inen Golubickas'ın sert ortasında kaleci Muslera, Oyewusi'den önce dokunarak topu uzaklaştırdı.45+1'inci dakikada Boey'in pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top yandan dışarı çıktı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.47'nci dakikada Zalgiris öne geçti. Kontratakta atılan uzun topa hareketlenen Oyewusi, Nelsson ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak sol kanattan ceza sahasına girdi. Oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak Muslera'nın solundan ağlara gitti: 1-0.67'nci dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Oliveira'nın şutun top üstten dışarı gitti.75'inci dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanattan Oliveira'nın uzak direğe yaptığı ortaya kafayla düzgün bir vuruş yapan Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi: 1-1.78'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu orta sahadan aldığı topu metrelerce sürdükten sonra sağ kanattaki Mertens'e bıraktı. Mertens'in uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas'ın kurtardığı top Halil Dervişoğlu'nun önünde kaldı. Halil'in arka direkte kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.90+1'nci dakikada Zalgiris beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahası sağ çaprazına yapılan ortaya gelişine vuran Kazlauskas'ın şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 2-2.Karşılaşma 2-2 sona erdi.HALİL DERVİŞOĞLU GOLLE DÖNDÜGalatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, Zalgiris mücadelesinin 74'üncü dakikasında oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, oyuna girdikten 4 dakika sonra topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Daha önce 1,5 sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılılara golle geri döndü.- Litvanya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor