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Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu.

BİRBİRLERİNE MEŞALE ATTILAR

Ali Koç'un etkinliğine gelen Fenerbahçe kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar, arasında önce sözlü atışmalar, sonra küfürleşmeler başladı. İki taraf da birbirine meşaleler atmaya başladı.

TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Sarı-lacivertli kongre üyeleri, Galatasaraylıların şampiyonluk kutladığı tesislere gitti. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.

Tesisleri yaktılar! Galatasaray ve Fenerbahçeliler arasında kavga çıktı

GALATASARAY LOGOSUNU SÖKTÜLER

Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu sökerek Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdi.

Tesisleri yaktılar! Galatasaray ve Fenerbahçeliler arasında kavga çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

mehmet türkel:

Ülkenin haline bak millet iyice raydan çıktı,artık cezalar düzenlenip ağırlaştırılmalı,birde bu spor taraftar belası çıktı karşımıza.

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Veysel null:

he ya ne cahil bir toplumumuz var. ben de fanatiğim mesela ama böyle yobazca kimseye saldırmam. hududu bilmek lazım

yanıt7
yanıt0
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