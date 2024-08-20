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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a konuk olacak

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonundaki Avrupa kupaları macerası UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Wankdorf Stadyumu'nda İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için de play-offlarda hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı skorla dönmek için sahaya çıkacak.

İsviçre takımlarıyla 17 kez mücadele etti

Galatasaray ile Young Boys bugüne kadar UEFA organizasyonlarında hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarıyla ise 17 kez mücadele ederken, 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, bu süreçte Zürich, Sion, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, St. Gallen ve Bellinzona ile oynadı. Galatasaray, İsviçre takımlarıyla yaptığı maçlarda rakip filelere 42 gol gönderirken, 29 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 32 müsabakaya çıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugüne kadar 32 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı müsabakalarda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Aslan, bu mücadelelerde 73 gol atarken, kalesinde 34 gole engel olmadı.

Avrupa kupalarında 317. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 316 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 119 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 427 kez havalandırırken, kalesinde 472 gol gördü.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 14 maça çıktı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 12, Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere oynadığı bu karşılaşmaların 7'sini kazanırken, 4'ünü de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

Okan Buruk ile Kaan Ayhan cezalı, Davinson Sanchez sakat

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda; Sergio Oliveira, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca geçtiğimiz sezon deplasmandaki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk ile oyunculardan Kaan Ayhan müsabakada olmayacak. Tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez de oynamayacak. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor karşı oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Young Boys ligdeki 5 maçta galibiyet alamadı

Young Boys, İsviçre Ligi'ne kötü başlangıç yaparken, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2 puan topladı ve 12 takımlı ligde 11. sırada bulunuyor. İsviçre takımı oynadığı 5 maçta 6 gol sevinci yaşarken, kalesinde 13 gole engel olmadı. Young Boys ayrıca İsviçre Kupası'nda da Printse-Nendaz'ı 10-0'lık skorla mağlup etti.

Daniel Siebert düdük çalacak

Young Boys - Galatasaray karşılaşması Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn yapacak. Maçın 4. hakemi de Daniel Schlager olacak. VAR'da da Christian Dingert görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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