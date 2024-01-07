Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına zorunlu değişikliklerle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi müsabakanın ilk 11'ine göre zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Son maçını Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile yapan sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Konya temsilcisini ağırladı.

Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Tete, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mauro Icardi'den sakatlığı, Sacha Boey ve Lucas Torreira'dan sarı kart cezaları, Hakim Ziyech'ten ise Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fas Milli Takımı'na gitmesi nedeniyle yararlanamadı.

Buruk, Boey'un yerine sağ bekte Kaan Ayhan'a görev verdi. Orta sahanın ortasında Ndombele, sağ kanatta Zaha ve santrforda Halil Dervişoğlu görev yaptı.

Ev sahibi takımda, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlıkları, Cedric Bakambu ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almadı.

Galatasaray'da kulübenin yaş ortalaması 20

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu.

Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları nedeniyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, maç kadrosunda birçok gence de yer verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 32 yaşındaki Günay, 23 yaşındaki Tete, 20 yaşındaki Kazımcan, 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe görev bekledi.

Bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 olarak gerçekleşti.

Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki santrfor, tümüne yedeklerden dahil oldu. Halil, Mauro Icardi'nin sakatlandığı, Bakambu'nun da milli takımda olduğu haftada 11'de kendisine yer buldu.

Ndombele 5 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 resmi karşılaşmadan sonra 11'e girdi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapılan maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 5 resmi müsabakanın ardından ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Icardi, bu sezon ilk kez maç kaçırdı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon transferi gerçekleşmesinden sonra ilk kez bir maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Icardi'nin bonservisi temmuz ayının sonunda alındı.

Kadroya dahil edildikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçında statü gereği forma giyemeyen Icardi, sonrasındaki 27 karşılaşmada da sahaya çıktı. Çıktığı 27 resmi müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez bir maça çıkmadı.

Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verilmişti.

Angelino yine kadroda yok

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol sol bek Angelino'yu yine kadroya almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de son 2 haftada yaptığı VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde de 21 kişi arasına giremedi. Konyaspor maçıyla Angelino'nun üst üste forma giymediği Süper Lig müsabaka sayısı 8'e yükseldi.

Angelino, bu süreçte sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada süre aldı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray takımı, eski milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yılında andı.

Konyaspor'da forma giyerken 11 Ocak 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için soyunma odasında dolap ayrıldı. Bu alana üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişört asıldı.

Aynı tişört, müsabaka sırasında Galatasaray yedek kulübesinde bir koltuğa konuldu.

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz ilk Süper Lig maçına çıktı

Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Konyaspor'da bu sezon yapılan 17 maçın tamamında kaleyi koruyan Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmadı. İstanbul deplasmanında maça 18 yaşındaki Deniz Ertaş ilk 11'de başladı.

Alt yaş milli takımlarda da forma giyen Deniz, ilk Süper Lig maçına çıktı.