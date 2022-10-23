Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyetimizin 100. yılı için tüyleri diken diken eden koreografi

Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray, Nef Stadı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel bir koreografi gösterisi yapıldı. Tribünlerde tüyleri diken diken görüntüler yer alırken, statta tüm taraftarlar 10. Yıl Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde Nef Stadı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için özel bir şov hazırlandı.

10. YIL MARŞI'NA HERKES EŞLİK ETTİ

Galatasaray taraftarı, Nef Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor maçı öncesi tribünlerde tüyleri diken diken eden görüntüler oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için hazırlanan koreografiler herkesten alkış topladı. Tüm taraftarlar stat hoparlörlerinden çalınan 10. Yıl Marşı'na heptir ağızdan eşlik etti.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETMİŞLERDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, bazı sporcular ve taraftarlar ile dün Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir logo tasarladı ve sosyal medya hesaplarında bu logoyu kullanmaya başladı.