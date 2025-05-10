Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray, önümüzdeki hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in 35. hafta maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0 üstünlükle tamamladı.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

İLK TEHLİKE TRABZONSPOR'DAN

Karşılaşmada ilk tehlike Trabzonspor'dan geldi. Maçın 5. dakikasında gelişen Trabzonspor hücumunda Mustafa Eskihellaç, sol kanat çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çıkardı.

UĞURCAN, OSIMHEN'E İZİN VERMEDİ

Dakika 13'te bu kez konuk ekip etkili geldi. Gelişen Galatasaray hücumunda Sallai ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen markaj halindeyken topa sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Uğurcan yakın köşeye gelen topun sahibi oldu.

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞLAR

Trabzonspor, 38. dakikada gole çok yaklaştı. Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Edin Visca vurdu, Muslera topu penaltı noktasına harika çeldi. Ardından boşta kalan topa bu kez de Cham vurdu ancak Muslera yeniden harika bir kurtarışla topu çıkarmayı başardı.

TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 44. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Trabzonspor hücumunda Visca savunma arkasına sarktı, Muslera kalesinden açılarak müdahale etti ve Visca yerde kaldı. Musler, rakibine müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Pozisyonu inceleyen VAR, Atilla Karaoğlan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı. Monitörün başına gelen Atilla Karaoğlan incelemenin ardından Visca'nın pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirledi.

TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI

İlk yarının uzatma anları oynanırken Bordo-mavililer direği geçemedi. Trabzonspor hücumunda Visca ceza sahası içi sol tarafından içeriye ortaladı, Okay Yokuşlu ön direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

SON ANDA UĞURCAN ÇAKIR

İkinci yarıda baskısını artıran Galatasaray çok etkili geldi. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Abdulkerim ceza alanında topa kafayla vurdu ancak Uğurcan üstüne gelen topu klas bir kurtarışla kornere çeldi.

GALATASARAY GOLÜ BULDU

Lider Galatasaray, aradığı golü 66. dakikada buldu. Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, yükselerek sağ üst köşeye sert bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

MORATA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 84. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan çevrilen topu Yunus Akgün indirdi. Topun gelişine çok sert vuran Morata, Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen golü attı. Karşılaşmanın geri kalan bölümü iki takımın karşılıkları ataklarıyla geçti ancak maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 86 yaparak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılar, gelecek hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek.

KUPADA DA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Galatasaray, hafta içinde de Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. İki ekip arasındaki final maçı 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Şampiyonluk ve 5.Yıldız hayırlı olsun

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Adamlar Fenerin reklamı olsun diye Morinho getirdi bütün dünya Galatasarayın gücünü tanıdı.. Saol Koç

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

2026 2027 şampiyonada gs. diğer takımların hiç şansı yok. bjk ve fb. sıfırdan takım kuracak ve aynı yıl şampiyon olacak, böyle bir örnek yok,

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUFUK oouAkjmnşh BEKTAŞ:

o kupayı alamazsanız o zaman yorum yapacağım tekke efendi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEgezen:

1 maç değil 1 puan

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

FENEVRASYON MACUUUUN ARROMALI HAKEM YiNE FENEVE 3 PUAN HEDiYE ETTiDE NOLDU??? FIRRRILDAKLI 00==FENEVE öZELL==) SAAAGLAAAM GiRRRRDiMi OKKADARRRRRRR

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOguzlar Demir:

tenrikler cimbom

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

İsmail Kartal ın neyi eksikti. beter olun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOOOHPAAAAA FOOOOOHiSEEEEEEH FENEVVVVV DüN HAKEMLE 3 PUAN CALDINDA NOLDU???? 00=======FENEVE öZEL===)

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.